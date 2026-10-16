Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde erken uyarı alarmı verildi, tehlike geçti

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise söz konusu tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Şarkiyye'ye atılan füze engellendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkesine yönelik saldırıya dair açıklama yaptı.

Turki, Husilerin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şarkiyye bölgesine attığı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.