Suudi Arabistan'ın yeni Kabil büyükelçisi göreve başladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın yeni Kabil büyükelçisi göreve başladı

Suudi Arabistan'ın yeni Kabil büyükelçisi, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra Afganistan'da görevine başladı. Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, Afganistan ve Suudi Arabistan ilişkilerini görüşen ikilinin, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindiğini aktardı.

11.07.2024 18:17
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Suudi Arabistan'ın yeni Kabil büyükelçisi, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra Afganistan'da görevine başladı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Ahmed, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Suudi Arabistan'ın yeni Kabil Büyükelçisi Faysal bin Talak el-Bakma'nın başkent Kabil'de görüştüğünü kaydetti.

Sözcü Ahmed, Afganistan ve Suudi Arabistan ilişkilerini görüşen ikilinin, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın önceki Kabil Büyükelçisi yaklaşık 1,5 yıl önce Afganistan'dan ayrılmıştı. Afgan basınına göre, güvenlik gerekçesiyle Suudi diplomatlar Afganistan'ı terk etmişti.

Geçen hafta Afganistan Ulusal Radyo ve Televizyonu'na (RTA) konuşan Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD, Almanya ve Suudi Arabistan yetkililerinin Kabil'deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirmek istediklerini kendilerine aktardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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