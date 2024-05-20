Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Antibiyotik Tedavisi Görüyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Antibiyotik Tedavisi Görüyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Antibiyotik Tedavisi Görüyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı. Kral Selman, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Es-Selam Sarayı'ndaki kliniklerde muayene edildi. Akciğer enfeksiyonu tespit edilen Kral Selman, Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi alıyor.

20.05.2024 01:29
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Antibiyotik Tedavisi Görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Antibiyotik Tedavisi Görüyor - Son Dakika
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