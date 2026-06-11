Suudi Arabistan, Lübnan İhracatını Yeniden Başlatıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Lübnan hükümetinin attığı olumlu adımlar doğrultusunda Lübnan'dan Suudi Arabistan'a ihracatın yeniden başlatılması talimatını verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bin Ferhan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam'ın talebi üzerine ve Lübnan hükümetinin devlet kurumlarını yeniden inşa sürecinde attığı olumlu adımlar doğrultusunda, Lübnan ürünlerinin Suudi Arabistan'a ihracatının yeniden başlatılması yönünde talimat verdiğini iletti.

Bin Ferhan, söz konusu kararın ayrıca ilgili teknik ekiplerin geçen yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, Lübnan tarafının bu süreçte gösterdiği iş birliği ve verdiği taahhütler dikkate alınarak alındığını belirtti.

Bakan Bin Ferhan, ülkesinin Lübnan'ın istikrarına, topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğine ve Lübnan halkının refahına verdiği desteği yineledi.

Bin Ferhan ayrıca, Lübnanlı yetkililerin ülkenin kardeş ülkelere zarar vermek amacıyla kullanılmamasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağına duyduğu güveni ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Suudi Arabistan'a teşekkür

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan'ın Lübnan ürünlerinin ülkeye yeniden ithal edilmesine yönelik kararından dolayı Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan'ın Lübnan ürünlerinin ithalatını yeniden başlatma kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, söz konusu kararın iki kardeş ülke arasındaki Arap kardeşliğinin derinliğini yansıttığını ve Suudi Arabistan yönetiminin, yeniden toparlanma ve kalkınma sürecindeki Lübnan ile halkına verdiği desteğin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kararın ülke ekonomisinin canlandırılmasına, Lübnanlı üretici ve ihracatçıların desteklenmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Avn, Lübnan halkının bu adıma büyük bir takdir ve minnettarlıkla baktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, kararın ayrıca tarihsel bağlar ve ortak kader anlayışı üzerine kurulu Lübnan-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sunacağını kaydetti.

Başbakan Selam'dan "bayraklı" teşekkür paylaşımı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Lübnan ve Suudi Arabistan bayraklarını paylaşarak yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Lübnan ürünlerine yönelik ithalat yasağını kaldırma kararından dolayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a teşekkür etti.

Selam, söz konusu kararın iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini yansıttığını belirtti.

Kararın Suudi Arabistan'ın Lübnan'a duyduğu güveni ve iki ülkenin ekonomik ile ticari iş birliğini geliştirme yönündeki ortak iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Selam, bunun Lübnan ekonomisine destek sağlayacak ve Lübnanlı üretici ile ihracatçılar için yeni fırsatlar oluşturacak önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Selam, kararın ülkede büyüme ve istikrar imkanlarının güçlendirilmesine katkı sunacağını belirterek, Lübnan devletinin Suudi Arabistan ile çeşitli alanlardaki iş birliği ve ortaklığı daha da geliştirmek amacıyla koordinasyonu sürdürmeyi arzuladığını vurguladı.

Lübnan Başbakanı ayrıca, süreci yakından takip eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'a da teşekkür ederek, dosyanın olumlu şekilde sonuçlanmasındaki katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.