Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt'ten ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt'ten ABD-Iran Mutabakatına Destek

15.06.2026 11:39
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Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt, ABD ile İran arasındaki mutabakatı olumlu karşıladı.

Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu belirtilerek, bu kapsamda Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk çabaları ile ABD ve İran'ın bu çabalara olumlu karşılık vermesi takdir edildi.

Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin 28 Şubat öncesindeki durumuna yeniden kavuşturulmasının önemi vurgulanan açıklamada, kalıcı bir anlaşmaya varılması yoluyla bölgesel ve uluslararası güvenliği güçlendirecek bir barışın tesis edilmesinin temenni edildiği bildirildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrar için son derece önemli olduğu belirtildi.

Mutabakatın karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, işbirliği için yeni temellerin atılması, barışı destekleyen bir ortamın oluşturulması ve bölgedeki diğer sorunların çözümüne yönelik diplomatik çabaların ilerletilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olmasının temenni edildiği vurgulanan açıklamada, bunun Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına olumlu yansıyacağı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulmasını, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını öngören ABD-İran mutabakatından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Kuveyt'in anlaşmazlık ve ihtilafların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkeleri doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm çabalara destek verdiği aktarılan açıklamada, mutabakatın, çözülemeyen meselelerin kalıcı çözümlerle ele alınmasına yönelik daha kapsamlı yaklaşımlar için önemli bir adım oluşturması temennisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu kalıcı çözümlerin başta karşılıklı saygı, güvenin güçlendirilmesi, devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi, güç kullanımından veya güç kullanma tehdidinden kaçınılması olmak üzere iyi komşuluk ilkelerini pekiştirmesi gerektiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile mutabakatın sağlandığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt'ten ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika

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