Suudi Arabistan pasaportsuz veya belgesiz Yemenlilere 6 aylık ücretsiz vize verecek

Suudi Arabistan, Yemen vatandaşlarına 6 aylık ücretsiz vize imkanı tanıyacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Pasaportlar Genel Müdürlüğünün açıklamasında, ülkede yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşlarının statülerini yasal hale getirme yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuru hatırlatıldı.

Kimlerin bu süreçten yararlanabileceğine dair detayların yer aldığı açıklamada, pasaportu veya belgesi olmayanların, ülkelerinin büyükelçiliğinden aldıkları belgeyle Yemen vatandaşı olduklarını kanıtlayanlara 6 aylık ücretsiz vize imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, süresi dolmuş ziyaretçi kimliği veya ziyaret vizesine sahip olup da verileri Suudi Arabistan'ın ilgili sistemlerinde kayıtlı olan kişilerin belgelerinin de elektronik olarak 6 ay uzatılacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Ekim'de Kral Selman bin Abdülaziz'in, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin talebi üzerine ülkede yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşlarının statülerini yasal hale getirme sürecini başlatmaları talimatı verdiğini açıklamıştı.