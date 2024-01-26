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Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı kararını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili verdiği kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, UAD tarafından verilen kararları desteklediğini ve İsrail'in işgali uygulamalarını kategorik olarak reddettiğini belirtti. Ayrıca, Güney Afrika'nın Gazze'deki ihlallere karşı açtığı soykırım davasına övgüde bulunarak uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki yangını söndürmek ve Filistinlilere koruma sağlamak için daha fazla önlem almasının önemine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı kararını memnuniyetle karşıladı
26.01.2024 - 21:35,  Güncelleme: 21:38
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Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili verdiği kararı memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmayı amaçlayan her türlü ön kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın UAD tarafından verilen kararları desteklediği belirtilen açıklamada, "İsrail işgali uygulamalarını ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesinin ihlallerini kategorik olarak" reddedildiği teyit edildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde İsrail işgalinin devam eden ihlallerine karşı dava açma çabalarına övgüde bulunularak, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki yangını söndürmek ve Filistinlilere koruma sağlamak için daha fazla önlem almasının önemi vurguladı.

Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili kararını açıklayan UAD, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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