Suudi Arabistan ve BAE'den Güvenlik Görüşmesi

16.03.2026 11:35
Veliaht Prens Bin Selman, BAE Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki güvenlik gelişmelerini ele aldı.

ABU Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki güncel gelişmeleri ve bunların güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik saldırılarının ciddi bir tırmanış olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

İki lider, KİK ülkelerinin topraklarını savunmak ve bölgenin güvenliği ile istikrarını korumak için tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılması, diplomasi yoluyla sükunetin yeniden sağlanması ve KİK ülkeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

