Suudi Arabistan ve Çin İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan ve Çin İlişkileri Güçleniyor

30.06.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faysal bin Ferhan ve Vang Yi, güvenlik ve ekonomik işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın Çin Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki stratejik ilişkiler ile ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler, gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Hürmüz Boğazı ve uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının öneminin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede enerji, sanayi, tedarik zincirleri ve ileri teknolojiler başta olmak üzere ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin büyütülmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasının da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Çin İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

19:49
Torunlarına bile anlatabilecekleri tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi
Torunlarına bile anlatabilecekleri tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi
19:36
Dünya Kupası’ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 20:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Çin İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.