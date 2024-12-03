Suudi Arabistan ve Fransa'dan Stratejik Ortaklık

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Suudi Arabistan ile Fransa arasında stratejik ortaklık konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, ortak öneme sahip konular ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık konseyi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Anlaşma Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, dün, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü.

Macron, 3 günlük bir ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelmişti.