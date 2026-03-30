Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan ve İngiltere Savunma İşbirliği Görüşmesi

30.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi ve İngiliz savunma bakanları, stratejik iş birliğini ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, stratejik savunma alanında iş birliği imkanlarını görüştü.

Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesini ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Healey ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Bin Selman, görüşmede iki dost ülke arasındaki stratejik savunma ortaklığını ve ortaklığın geliştirmesine ilişkin fırsatları gözden geçirdiklerini ifade etti.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin dünyanın güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkilerini ele aldıklarını kaydeden Bin Selman, İran'ın Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınadıklarını da ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, İstanbul, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:28:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.