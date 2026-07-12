Suudi Arabistan ve Irak'tan Ortak Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Irak'tan Ortak Güvenlik Vurgusu

12.07.2026 18:37
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Suudi Arabistan ve Irak, ulusal egemenliğe saygı ve komşuluk ilişkilerini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Irak, başka ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit etmek amacıyla herhangi bir ülkenin topraklarının kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, ulusal egemenliğe saygı ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla başkent Riyad'da bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, ulusal egemenliğe saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve içişlerine müdahale edilmemesi ilkelerinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca, başka ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit etmek amacıyla herhangi bir ülkenin topraklarının kullanılması net bir dille reddedilmiştir."

Bildiride, Irak tarafının bölge güvenliğine ilişkin taahhütleri de yer aldı.

Bağdat yönetiminin, "Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri veya bölgedeki diğer ülkeleri hedef alan herhangi bir eylem ya da saldırı için Irak topraklarının veya hava sahasının bir çıkış noktası olarak kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceği" yönündeki taahhüdünü yinelediği aktarıldı.

Taraflar ayrıca, Irak'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemenin, ulusal kurumlarının rolünü güçlendirmenin ve iki ülke arasındaki koordinasyon ile işbirliğini, ortak çıkarları koruyacak şekilde sürdürmenin, bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumadaki önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Irak'tan Ortak Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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