Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Kınama

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgalini kınadı.

10.12.2024 02:16
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Suudi Arabistan ve Kuveyt, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesine ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Tel Aviv'in tampon bölgeyi ele geçirerek ve Suriye'ye saldırılar düzenleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi Suriye'de güven ve istikrarın yeniden sağlanması fırsatını baltalamaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerini kınaması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Golan Tepeleri işgal edilmiş Arap Suriye topraklarıdır." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesi şiddetle kınandı.

İsrail'in bu adımla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika

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