Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden İkili Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden İkili Görüşme

Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden İkili Görüşme
20.06.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selman ve Şerif, ABD-İran mutabakatını ve iki ülke ilişkilerini görüştü.

RİYAD, 20 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını görüştü.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şerif cuma günkü telefon görüşmesinde mutabakat zaptının imzalanmasına sağladığı katkılardan dolayı Suudi Arabistan'a takdirlerini iletti.

Selman ise mutabakat zaptının imzalanmasıyla askeri operasyonların sona ermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek kalıcı bir anlaşma imzalanması temennisinde bulundu.

İkili ilişkileri de ele alan iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüştü.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden İkili Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak
“Messi’nin Babası Öldü“ iddiası kariyerini bitirdi Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti "Messi'nin Babası Öldü" iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler
Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:44
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için “Pişman değilim“ dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:11:04. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Pakistan Liderlerinden İkili Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.