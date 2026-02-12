Suudi Arabistan ve Pakistan Savunma İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Suudi Arabistan ve Pakistan Savunma İşbirliği Görüşmesi

12.02.2026 20:54
Suudi Arabistan ve Pakistan, savunma işbirliğini güçlendirmek için resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, savunma alanında işbirliğini görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştüm." ifadesini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve stratejik savunma ortaklığının ele alındığını belirten Bin Selman, uluslararası barış ve güvenliğin korunması, ortak çıkarların desteklenmesi ve iki ülkenin hedeflerinin gerçekleştirilmesi konularında işbirliğinin önemini vurguladıklarını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 17 Eylül 2025'te Riyad'da yaptıkları görüşmede ortak stratejik savunma anlaşması imzalamıştı.

Söz konusu anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini güçlendirmeyi, bölgede ve dünyada barış ile istikrarı desteklemeyi, savunma işbirliğini geliştirmeyi ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığı artırmayı amaçladığı açıklanmıştı.

Anlaşmanın, iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, yaklaşık 80 yıllık tarihi ortaklık çerçevesinde her iki ülkeye yapılmış sayılacağını öngördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

