Suudi Arabistan ve Suriye Uyuşturucuyla Mücadelede İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Suriye Uyuşturucuyla Mücadelede İşbirliği Geliştiriyor

İki ülke uyuşturucuyla mücadele işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

28.02.2025 04:16
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Suudi Arabistan ve Suriyeli yetkililer, iki ülke arasında uyuşturucuyla mücadele işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanı Abdülaziz Bin Suud Bin Nayif, ülkeyi ziyaret eden Suriyeli istihbarat ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcılarının ve kaçakçılarının takibi gibi konuların yanı sıra çeşitli konular ele alındı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Suriye Uyuşturucuyla Mücadelede İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika

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