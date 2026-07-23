Suudi Arabistan ve Yunanistan'dan Bölgesel Görüşme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Ferhan'ın Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirildiği ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği ile özgürlüğünün önemine vurgu yapıldığı, seyrüsefer emniyetini tehdit eden her türlü eylem veya uygulamanın reddedildiği kaydedildi.