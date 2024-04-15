Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Irak Başbakanı ile bölgesel gerilimi görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile "bölgesel gerilimi ve bölgeyi gerilim risklerinden koruma çabalarını" görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Bin Selman'ın, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede bölgedeki askeri gerilimi ve bunların güvenlik ile istikrara olan etkilerinin ele alındığı aktarılan haberde, Bin Selman ve Sudani'nin bölgesel gerilimi ve bölgeyi gerilim risklerinden koruma çabalarını değerlendirdiği kaydedildi.

İran- İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran önceki İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.