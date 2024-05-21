Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kralın Sağlık Durumu Hakkında Endişe Olmadığını Belirtti - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kralın Sağlık Durumu Hakkında Endişe Olmadığını Belirtti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kralın Sağlık Durumu Hakkında Endişe Olmadığını Belirtti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, babası Kral Selman'ın sağlık durumu hakkında endişe olmadığını belirterek, acil şifa dileklerinde bulundu. Kral Selman, akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavi görüyor.

21.05.2024 16:41
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, babasının sağlık durumu konusunda endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, acil şifa dileklerinde bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Bin Selman, Kral Selman'ın sağlığı için endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

Kral Selman için arayıp soran herkese teşekkür eden Veliaht Prens, Suudi Arabistan Kralı'na acil şifa ve afiyet temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından dün yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilmişti.

Yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedilmişti.

Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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