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Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni oturum kategorisi sunacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni oturum kategorisi sunacak

Suudi Arabistan, ülkede yaşamak isteyen yabancılara kolaylık sağlamak amacıyla 5 yeni özel kategoride oturum vereceğini duyurdu. Özel yetenek sahipleri, kültür ve spor alanlarındaki yetenekler, ticari yatırımcılar, girişimciler ve gayrı menkul sahipleri bu yeni oturum kategorilerinden faydalanabilecek. Ayrıca, başvuruların takibi prosedürlerini kolaylaştırmak için yeni bir elektronik platform da hizmete açıldı. Bu adımın, yabancı şirketlerin Suudi Arabistan'daki ihalelere veya projelere dahil edilmemesini öngören kararın yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın yeni oturum modelleriyle, ülkeye yetenek ve yatırım çekmeyi, istihdam yaratmayı ve ekonomi alanında küresel bir merkez olmayı hedeflediği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, yabancılara 5 yeni oturum kategorisi sunacak
10.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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Suudi Arabistan'ın, ülkede yaşamak isteyen yabancılara kolaylık sağlanması amacıyla 5 yeni özel kategoride oturum vereceği bildirildi.

Suudi Arabistan Özel Oturum Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen 5 yeni özel kategoride yabancılara oturum verileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni kategorilerin, özel yetenek sahipleri (uzman, yönetici), kültür ve spor alanlarındaki yetenekler, ticari yatırımcılar, girişimciler ve gayrı menkul sahiplerini kapsadığına dikkat çekilerek, merkezin başvuruların takibi prosedürlerini kolaylaştırmayı ve basitleştirmeyi amaçlayan yeni elektronik platformu da hizmete açtığı ifade edildi.

Sözkonusu adımın, ülkede şubesi bulunmayan yabancı şirketlerin Suudi Arabistan'daki ihalelere veya projelere dahil edilmeyeceğini öngören kararın yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı haberinde, Suudi Arabistan'ın yeni oturum modelleriyle, ülkeye yetenek ve yatırım çekmeyi, istihdam yaratmayı ve ekonomi alanında küresel bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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