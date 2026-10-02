Suudi güvenlik güçleri Mekke'de gözaltına aldığı kişiyi savcılığa sevk etti - Son Dakika
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Suudi güvenlik güçleri Mekke'de gözaltına aldığı kişiyi savcılığa sevk etti

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Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli savcılığa sevk edilirken yetkililer, sosyal medyada dolaşıma sokulan canlı bomba iddialarının gerçeği yansımadığını belirtti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili dolaşıma sokulan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.

Bazı sosyal medya hesaplarında ise Mekke'de, Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde gözaltına alınan kişinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

Suudi makamların açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanGüvenlikGözaltıGüncelMekkeDünyaSon Dakika

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