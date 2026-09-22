Suudi Kralı Selman, Mekke'ye yönelik Husi girişimini alçakça suç ve provokasyon saydı - Son Dakika
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Suudi Kralı Selman, Mekke'ye yönelik Husi girişimini alçakça suç ve provokasyon saydı

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Suudi Kralı Selman, Cidde'deki Bakanlar Kurulu toplantısında Husilerin Mekke'ye yönelik girişimini alçakça suç ve provokasyon olarak niteledi. Arap Koalisyonu 15 Eylül'de Mekke'nin güneyinde bir İHA'nın imha edildiğini bildirdi, Husilerin askeri sözcüsü ise iddiaları reddetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Mekke kentini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının "alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Cidde'de başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimine" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kral Selman, "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimi kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon." ifadesini kullandı.

Selman ayrıca, kutsal mekanların, hacı ve umrecilerin yanı sıra ülkede yaşayan vatandaşlar ve yabancıların korunması ve her türlü saldırıya kararlılıkla karşı konulmasında askeri ve güvenlik birimlerinin rolünü takdir etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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