Suudi Savunma Bakanı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mekke saldırılarını görüştü - Son Dakika
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Suudi Savunma Bakanı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mekke saldırılarını görüştü

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Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Riyad'da bir araya gelerek Mekke ile sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıları görüştü. İkili, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ortak çalışmayı sürdürmede mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Mekke ile Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıları görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Selman ile Münir Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede Mekke ve ülkedeki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılar ele alındı.

Taraflar, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" kapsamında bu saldırılara karşı ortak çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" kapsamında ülkelerin genelkurmay başkanları toplantısında alınan kararlar değerlendirildi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanları, 25 Eylül'de Riyad'da düzenlenen toplantıda Mekke ile sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıları kınamış, askeri ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ele almıştı.

Üç ülke, 7 Ağustos'ta "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamıştı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı, tüm taraflara yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor ve ortak savunma işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" olarak nitelendirdikleri uygulamayı ilan etmelerinin ardından eylül ayında Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarını artırdı.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Kaynak: AA
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