Suudi Sivil Savunma, Mekke ve Medine'ye atılan 2 füzenin havada önlendiğini açıkladı

Suudi Sivil Savunma, Mekke ve Medine'ye atılan 2 füzenin havada önlendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, İran destekli Husilerin Mekke ve Medine bölgelerine fırlattığı 2 balistik füzenin havada önlendiğini açıkladı. Füze parçaları Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'daki bazı noktalara düştü; can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.
Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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