Suudi Sivil Savunma, Yemen sınırındaki Necran'da erken uyarı sistemini devreye aldı - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Yemen sınırındaki Necran'da erken uyarı sistemini devreye aldı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran vilayetinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Müdürlük, X hesabından halka olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, resmi talimatlara uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırında bulunan Necran vilayeti için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin talimatları paylaştı.

Açıklamada, Necran vilayetinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halka olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca resmi makamların talimatlarına uymaları, sakinliklerini korumaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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