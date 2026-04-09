Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in bölgedeki gelişmeler ve bunların güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini görüştüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.
Görüşme sırasında, bölgedeki gelişmeler ve bunların güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ile bu konuda yapılan çalışmalar ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Suudi ve İspanyol Bakanlar Telefonda Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?