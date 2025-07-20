Süveyda'da Ateşkes ve Silahlı Unsurların Çekilmesi - Son Dakika
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Süveyda'da Ateşkes ve Silahlı Unsurların Çekilmesi

20.07.2025 00:59
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Süveyda'daki aşiretler, ateşkes kararı alarak silahlı unsurlarını şehir dışına çekti.

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde, aşiret ve kabile temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ateşkes kararına uyduklarını ve silahlı unsurlarını şehir dışına çektiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Süveyda'daki tüm kabile ve aşiret mensuplarıyla yapılan istişarelerin ardından, ateşkes kararına uyarak, aklıselimi öncelemek ve devletin yetkili kurumlarının güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmesine fırsat tanımak amacıyla, tüm kabile ve aşiret mensubu savaşçılarımızı Süveyda kentinin dışına çıkardığımızı ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda, Suriyeli kabileler ve aşiretler tarafından sert şekilde karşılık verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Süveyda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyda'da Ateşkes ve Silahlı Unsurların Çekilmesi - Son Dakika

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