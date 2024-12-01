Suveyda'da Rejim Karşıtı Destek Gösterisi - Son Dakika
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Suveyda'da Rejim Karşıtı Destek Gösterisi

Suveyda\'da Rejim Karşıtı Destek Gösterisi

Suveyda'da, Esed rejiminin kaybettiği topraklar nedeniyle destek gösterisi düzenlendi.

01.12.2024 17:16
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Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilinde, Halep ve İdlib'in Beşşar Esed rejim güçlerinden geri alınması nedeniyle destek gösterisi düzenlendi.

Suveyda ilinde bir grup, rejim karşıtı silahlı grupların Halep ve İdlib'te Esed rejiminin kontrol ettiği toprakları geri almasından dolayı destek gösterisi gerçekleştirdi.

Göstericilerin ellerinde taşıdığı dövizlerde, "Halep'teki zafer, tüm özgür Suriyelilerin zaferidir. Suriyelilerin sevincini kutluyorum", "Halep, Suriyelilerin kalbinde", "Bizim kanımız ucuz değil ve hainlere feda edilemez", "Ölenlerin bir damla kanı, koltuk ve başkandan daha değerlidir", "Özgür Suriye, zafer yakında", "Suveyda'dan Halep'e selam olsun", "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" ve "Özgürlüğün güneşi doğdu" gibi ifadelere yer verildi.

Kaynak: AA

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