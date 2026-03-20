Süveyda'da Silah Kaçakçılarına Baskın

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ili çevresinde silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Busra Şam ile Beka yolu üzerinde yasa dışı grupların silah sevkiyatı girişimini tespit ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada 2 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, güvenlik güçlerinin ise bölgede asayişi sağlama ve yasa dışı unsurlarla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.