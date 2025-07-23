Süveyda\'ya 30 Tır Yardım Gönderildi

Suriye Kızılay'ı ülkenin güneyindeki Süveyda iline, insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 30 tır insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Süveyda Valiliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye Kızılay'ın gönderdiği ikinci yardım konvoyu il sınırına ulaştı.

Ambulanslar, tıbbi malzemeler, insani yardım gereçleri ve yakıt tankeri bulunan 30 tırdaki yardımların, özellikle Süveyda'daki son gelişmeler nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayan sivil halka ulaştırılması hedefleniyor.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.