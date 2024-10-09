Süveyş Kanalı Gelirleri Düştü

Güncel

SÜVEYŞ KANALI, 9 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Körfezi'nde görünen bir gemi, 8 Ekim 2024.

Mısırlı bir yetkili Pazar günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerinin yüzde 60 oranında düştüğünü ve 2024 yılının başından bu yana su yolundan geçen gemi sayısının yüzde 49 azaldığını söyledi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)