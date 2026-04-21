Şuyuk Bölgesine Sağlık Hizmeti Kampanyası

Suriye'nin Halep kentinde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar, diğer uluslararası örgütler ve yerel toplum kuruluşları Aynularab'ın (Kobani) Şuyuk bölgesine geri dönüşler ve bölge halkına sağlık hizmetleri için kampanya başlattı.

Halep İl Sağlık Müdürü Vecih Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki sağlık hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, özellikle aşı faaliyetlerinin izlenmesi ve sağlık alanındaki mevcut sorunların tespit edilmesine odaklandıklarını söyledi.

Bölgede bulunan iki sağlık merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Cuma, bu merkezlerin yeniden hizmet verebilmesi için onarım ve işletme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için gerekli tıbbi malzemelerin temin edilmesinin önemine dikkat çeken Cuma, bölge halkına da geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Cuma, yürütülen çalışmaların yalnızca sağlık sektörüyle sınırlı olmadığını belirterek, uluslararası kuruluşlar ve yerel kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini ve hedeflerinin bölge halkı için daha iyi yaşam koşulları sağlamak olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de görevlisi Matteo Ferntini de BM yardım kuruluşlarının son krizlerin ardından geri dönüşlerin yaşandığı bölgelerde destek faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

UNICEF'in diğer BM kuruluşlarıyla birlikte sağlık ve eğitim faaliyetlerini desteklediğini ifade eden Ferntini, çalışmaların bölge halkına umut sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Yürütülen faaliyetler kapsamında öğrencilere yönelik küçük okul setlerinin dağıtıldığını, aşılama için kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldığını aktaran Ferntini, bu çalışmalarla insanların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönüşüne katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Terör örgütü YPG, 2014'te Aynularab'a (Kobani) bağlı Şuyuk beldesini işgal etmesinin ardından, 65 bin kişiyi zorla yerinden etmişti. Belde sakinlerinin tamamı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki kamplara sığınmıştı. Suriye ordusu, terör örgütü YPG ile varılan mutabakat sonrasında beldeye tekrar girmişti.

-Mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesi

Halep'in kuzeydoğusundaki Şuyuk bölgesinde bir yandan terör örgütü YPG'den kalan mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine karşı farkındalık çalışmaları da yürütülüyor.

Altyapının terör örgütü YPG tarafından büyük ölçüde tahrip edildiği Şuyuk bölgesinde temel hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.