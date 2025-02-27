Svalbard'a 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika
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Svalbard'a 14.000 Yeni Tohum Eklenecek

Norveç, Svalbard Küresel Tohum Deposu'na 21 gen bankasından 14.000 tohum ekleyeceğini açıkladı.

27.02.2025 14:53
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LONGYEARBYEN, 27 Şubat 2025 (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında, Norveç'in Longyearbyen kentindeki Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun girişi görülüyor, 19 Haziran 2024.

Norveç hükümeti, çarşamba günü yaptığı açıklamada 21 gen bankasından gelen toplam 14.000 tohum örneğinin bu hafta Svalbard Küresel Tohum Deposu'na ekleneceğini duyurdu.

Bu örnekler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen kritik öneme sahip çeşitli bitki türlerini içeriyor. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Svalbard'a 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Svalbard'a 14.000 Yeni Tohum Eklenecek - Son Dakika
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