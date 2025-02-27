Svalbard'a 14.000 Yeni Tohum Eklenecek

LONGYEARBYEN, 27 Şubat 2025 (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında, Norveç'in Longyearbyen kentindeki Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun girişi görülüyor, 19 Haziran 2024.
Norveç hükümeti, çarşamba günü yaptığı açıklamada 21 gen bankasından gelen toplam 14.000 tohum örneğinin bu hafta Svalbard Küresel Tohum Deposu'na ekleneceğini duyurdu.
Bu örnekler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen kritik öneme sahip çeşitli bitki türlerini içeriyor. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)
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