SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis Partiden İhraç Edildi

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Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Milletvekili Pavlos Polakis'in, partisinin meclis grubundan ihraç edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Polakis'in, mecliste yaptığı konuşma sırasında Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in danışmanına yönelik ifadeleri nedeniyle partisinin meclis grubundan ihraç edildiği belirtildi.

Polakis, "Hanımefendi size söylüyorum, sürekli küçümseyici bir yüz ifadeniz var. Bunu görmek sinir bozucu." ifadelerini kullanmıştı.

Katılımcılar ise danışmanın yüz ifadesinin sağlık sorunundan kaynaklandığını belirtmiş ancak Polakis'in özür dilememesi tepkilere yol açmıştı.

Bu ifadeler, SYRIZA milletvekilleri arasında da rahatsızlık yaratmıştı.