Tabip-Sen, Fatsa\'da kadın hekim ve hemşireye dönük saldırıyı kınadı, hukuki takip istedi

(ANKARA) - Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip-Sen), Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan bir kadın hekimin ve kendisini korumak için araya giren hemşirenin, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğramasına tepki gösterdi. Sendika, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamının sağlanması ve saldırıyla ilgili hukuki sürecin takip edilmesi çağrısında bulundu.

Tabip-Sen, Fatsa'da görev yapan kadın hekim ile kendisini korumak için araya giren hemşirenin, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradığını belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan kadın hekim ve kendisini korumak için araya giren hemşirenin hasta yakınının fiziksel saldırısına uğramasını üzüntüyle öğrendik. Hekim ve sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Sağlık çalışanı şiddetin değil, güvenli çalışma ortamının muhatabı olmalıdır. Tabip-Sen olarak saldırıya uğrayan hekim ve hemşiremizin yanında olduğumuzu belirtiyor, olayla ilgili hukuki sürecin takip edilmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayacak etkili ve caydırıcı tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Şiddete karşı birlikte, sağlık çalışanlarının yanındayız."