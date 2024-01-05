Tacikistan\'ın Dış Ticaret Hacmi 6,8 Milyar Dolar Oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-kasım döneminde 6,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2023'ün 11 ayında ülkenin dış ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artış göstererek 6 milyar 800 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde dünyanın 119 ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın ihracat hacmi 1 milyar 650 milyon dolar, ithalatı da 5 milyar 150 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 3 milyar 500 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde en çok mineral ürünler, değerli taş ve metal ile tekstil ürünleri ihraç edilirken, mineral ürünler, makine ve teçhizat, kimya ve sanayi ürünleri ithal edildi.

Tacikistan'ın başlıca ticari ortakları arasında yüzde 22,6 payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 19,6 ile Çin ve yüzde 15,3 ile Kazakistan izledi.