TACO Stratejisi Wall Street'te Yatırımcı Güvenini Artırıyor

TACO stratejisi, başlangıçta ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir eleştiri olarak ortaya çıkmış, ancak zamanla Wall Street'te piyasalara yön veren önemli bir unsur haline gelmiştir. TACO, 'Trump her zaman korkup geri adım atar' ifadesinin kısaltması olarak, yatırımcıların Trump'ın büyük krizlerde uzlaşma yoluna gideceği beklentisini yansıtıyor ve bu durum borsaların yoğun dönemlerde bile ayakta kalmasına yardımcı oluyor.

MarketWatch'un haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından borsaların çökmediği belirtiliyor, çünkü yatırımcılar Trump'tan hızlı bir gerilimi azaltma hamlesi geleceğine inanıyor. Trump, finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hassas bir tutum sergiliyor ve borsa performansı onun başkanlık başarısının bir göstergesi haline gelmiş durumda, özellikle yaklaşan ara seçimler bu hassasiyeti artırıyor.

Petrol fiyatlarının yükselmesine ve resesyon endişelerinin artmasına rağmen S&P 500 Endeksi önemli bir düzeltme yaşamıyor. B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, bu direnci yatırımcıların 'kas hafızasına' bağlıyor, yani geçmişteki şoklardan ders alarak Trump'tan gelecek olası bir gerilimi azaltma hamlesini sürekli fiyatlıyorlar. MarketWatch verileri, Trump'ın ikinci döneminde S&P 500'ün en iyi performans gösterdiği 10 günün dokuzunda rallinin temel sebebinin Trump'ın gerilimi düşürme adımları olduğunu gösteriyor.

Nisan 2025'teki ilk 'TACO' anı, bu durumun çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor; Trump'ın gümrük vergilerinde ani bir değişiklik yaparak 90 günlük erteleme kararı alması, borsada %9,5'lik büyük bir günlük artış sağlamıştı. Yardeni Research Kurucusu Ed Yardeni, bu durumu 'Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri hakkında yorum yapmadığı her gün piyasa için olumlu bir gündür' şeklinde özetliyor. Bu güçlü beklenti ticareti, Trump'ın ilk dönemindeki 'Trump opsiyonu' kavramının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir.

Bokeh Capital Partners Baş Yatırım Yetkilisi Kim Caughey Forrest, TACO ticaretinin piyasalara sürekli karamsar bakan yatırımcıların riskleri abarttığını gösterdiğini belirtiyor. Stratejist Art Hogan da uyarıda bulunarak, borsadaki en kârlı seansları kaçırmanın maliyetine dikkat çekiyor ve herhangi bir yılın en iyi 10 gününü kaçırmanın yükseliş potansiyelinin çoğunu kaybetmek anlamına geldiğini vurguluyor.