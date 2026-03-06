TAG Otoyolu'nda 5 bin 513 araca ceza - Son Dakika
TAG Otoyolu'nda 5 bin 513 araca ceza

06.03.2026 16:37
Şubat ayında TAG Otoyolu'nda 5,513 araç ceza aldı, 171 araç trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şubat ayında yapılan denetimlerde 5 bin 513 araca idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin otoyollardaki dron destekli denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda şubat ayında toplam 50 bin 593 araç ve 20 bin 149 kişi sorgulandı.

Denetimlerde 5 bin 513 araca hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak maddesini ihlal etmek gibi çeşitli kural ihlalleri sebebiyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 171 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

