TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, ulaşım tek şeritten sağlanıyor

TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, ulaşım tek şeritten sağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde Nurdağı Kavşağı'nda zincirleme kaza oldu, 4 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre fren sisteminde arıza meydana gelen kamyonet araçlara çarptı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre fren sisteminde arıza meydana gelen kamyonet, Nurdağı Kavşağı mevkisinde karşı yönde seyreden araçlara, ardından aynı istikametteki araçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye ve Gaziantep istikametlerinde ulaşım, ekiplerce tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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