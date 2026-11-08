Tahinli piyaz geleneğini Anaç ailesi Antalya'da üç kuşaktır sürdürüyor - Son Dakika
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Tahinli piyaz geleneğini Anaç ailesi Antalya'da üç kuşaktır sürdürüyor

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Antalya'da 1933'te başlatılan tahinli piyaz geleneğini üç kuşaktır Anaç ailesi sürdürüyor. Recep Anaç, yaklaşık 46 yıldır piyaz hazırladığını, tahin sosunun kıvamı ile fasulyenin ateşte pişirilmesinin ustalık istediğini, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Antalya'nın geleneksel lezzetlerinden tahinli piyazın yapımını üç kuşaktır sürdüren Anaç ailesi, yaklaşık bir asırlık aile geleneğini nostaljik dükkanda yaşatıyor.

Kentte 1933 yılında "Muslu Mustafa" lakaplı Mustafa Anaç tarafından başlatılan piyazcılık geleneği, oğlu Sami Anaç'a, ardından torunu Recep Anaç'a aktarıldı.

Babasından devraldığı mesleği 1980'den bu yana "Piyazcı Sami" adlı dükkanda sürdüren Recep Anaç, dedesinden miras kalan lezzeti yerli ve yabancı müşterilerine sunuyor.

Bursa Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Anaç, babasının isteği üzerine aile mesleğine yöneldi.

Anaç, AA muhabirine, yaklaşık 46 yıldır piyaz hazırladığını, üç kuşaktır devam eden geleneği yaşatmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Eski eşyalarla geçmişin izlerinin korunduğu dükkanın yalnızca yemek sunulan bir mekan olmadığını ifade eden Anaç, buranın Antalya'nın yemek kültürünü yansıtan hafıza niteliği taşıdığını anlattı.

Antalya piyazını tahin sosu farklılaştırıyor

Antalya usulü piyazın en önemli özelliğinin tahin sosu olduğunu belirten Anaç, lezzetin hazırlanmasında fasulyenin pişirilme yönteminin ve sosun kıvamının önemli olduğunu dile getirdi.

Piyazın fasulye, domates, yumurta, maydanoz, sirke ve yağla hazırlandığını anlatan Anaç, dedesinden öğrendiği tahin sosunun yemeğe kendine özgü lezzetini verdiğini söyledi.

Piyazın hazırlanışında aileden gelen bazı püf noktalarının bulunduğuna dikkati çeken Anaç, "Bizim burada iki üç tane özel meslek sırrımız var ancak bunlar kesinlikle katkı maddesi değil. Tamamen katkısız yapıyoruz. Fasulyenin ateşte pişirilme yöntemi ile hazırlanan tahin sosunun kıvamı ve tadı ustalık isteyen konular." dedi.

Antalya'ya gelen ziyaretçilere piyaz siparişi verirken özellikle tahinli piyaz istemelerini tavsiye eden Anaç, her yörede farklı hazırlanan piyazın kentte tahin sosuyla özdeşleştiğini belirtti.

Tahinli piyazın yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördüğünü anlatan Anaç, lezzeti ilk kez deneyen turistlerin genellikle olumlu tepkiler verdiklerini söyledi.

Bazı ziyaretçilerin tahin tadını farklı bulabildiklerini ancak genel olarak yemeğin beğenildiğini ifade eden Anaç, müşterilerin deneyimlerini yorumlarıyla da paylaştığını anlattı.

Aile mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istediğini dile getiren Anaç, dedesinden ve babasından öğrendiği geleneksel lezzeti aynı özenle hazırlamayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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