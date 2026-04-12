Tahir Akan Yeniden Başkan Seçildi

İsveç'te binlerce Müslüman'ı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun başkanlığına yeniden, Türk asıllı Tahir Akan seçildi.

Başkent Stockholm'de 50 farklı İslam ülkesi asıllı delegenin katıldığı seçimde İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun başkanlığına tek aday olarak katılan Türkiye asıllı Tahir Akan (56), delegelerin tümünün oyunu alarak yeniden göreve geldi.

Tekrar başkan seçilmenin sorumluluğunu yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokuzuncu kez İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun başkanlığına seçilmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hizmetlerine devam edeceğini aktaran Akan, "Bu önemli göreve, yine bu yıl da herkesin güven oyunu alarak yeniden seçildim. Herkese çok teşekkür ediyorum, canı gönülden teşekkür ediyorum ve bu güzel görevi hakkıyla yerine getirmeye gayret sarf edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e 1992 yılında gelen Tahir Akan, 16 yıldır İsveç İslam Dernekleri Federasyonu başkanı olarak görev yapıyor.