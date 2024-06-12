Tahir Elçi cinayeti karar duruşması başladı - Son Dakika
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Tahir Elçi cinayeti karar duruşması başladı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması başladı. Duruşmayı, Tahir Elçi'nin eşi ve birçok siyasi temsilci takip ediyor.

12.06.2024 10:38
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin karar duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki kovalamaca ve silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması yapılıyor.

Duruşmayı, Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, ayrıca, CHP adına görevlendirilen Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez ile Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda kentin baro başkanı, uluslararası hukuk kuruluşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri takip ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 25 Nisan'da mahkemeye sunulan mütalaada, "Tahir Elçi'nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesi, firari sanık PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan cezalandırılması" talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahir Elçi cinayeti karar duruşması başladı - Son Dakika

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