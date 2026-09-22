Tahran Başsavcısı, 394 rejim muhalifinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı

İran'da "düşman ülkelerle işbirliği yaptıkları" suçlamasıyla rejim muhalifi 394 kişinin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Başsavcısı Ali Salihi konuya ilişkin bilgi verdi.

Salihi, İsrail rejimi ve düşman ülkelerle bağlantılı karşı devrim unsurları olmakla suçlanan 394 kişinin banka hesapları ve araçlarına el konulduğunu söyledi.

Bu kapsamda, 394 kişiye ait 2 bin 191 banka hesabının tespit edilerek bloke edildiğini ve 37 araca el konulduğunu açıklayan Salihi, işlemlerin "kamu haklarının korunması ve casusluk ile İsrail rejimiyle işbirliğine ilişkin cezaların ağırlaştırılmasına yönelik kanunun uygulanması" kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.