Tahran'da Enerji Tasarrufu Uyarısı: 54 Ofisin Elektriği Kesildi

Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen 54 kamu ve özel ofisin elektriğinin kesildiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, enerji tüketim yönetimiyle ilgili talimatlara uyulmaması nedeniyle Tahran'daki 54 kamu ve özel ofisin elektriğinin dün kesildiğini açıkladı.

Hoşikbal, "Bütün kurum ve kuruluşlar, yürütme organları, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, belediyeler ve üniversite merkezlerinin, yılın soğuk aylarında enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 50 azaltmaları gerekiyor." dedi.

İran'da soğuk havaların devam etmesiyle artan enerji tüketimine karşı yetkililerden halka tasarruf çağrıları yapılıyor.

Öte yandan Tahran'da bazı bölgelerde önceki gün akşam saatlerinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Elektrik dağıtım şirketi Tevanir tarafından önceki gün yapılan açıklamada, soğuk hava koşullarına bağlı olarak doğal gaz tüketiminin artması ve santrallere gaz verme ve aktarma süreçlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle şebekelerin istikrarını sağlamak amacıyla Tahran'da bazı abonelerin elektriğinin bir süre kesildiği belirtilmişti.