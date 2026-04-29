Tahran'da Kafe-Kitap: 6 Bin Kitap Arasında Kahve Keyfi

29.04.2026 13:26
İran'ın başkenti Tahran'da, özgün tasarımıyla dikkat çeken Kafe-Kitap, ziyaretçilerine 6 binden fazla kitap arasında kahve yudumlama deneyimi sunuyor.

Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kafe-Kitap, kafe ve kütüphaneyi bir araya getiren yapısıyla öne çıkıyor. Projenin mimarı İhsan Emani, mekanın tasarımında İran minyatür sanatından izler bulunduğunu belirtti. Kütüphane sorumlusu Ali Ferani ise 6 binden fazla kitap bulunduğunu, özellikle çocuk kitaplarına önem verdiklerini söyledi. Ferani, savaşın ardından tarih kitaplarına ilginin arttığını ifade etti. Müdavimlerden mimarlık öğrencisi Niyaz Asgari, mekanın tasarımını beğendiğini ve savaş zamanında bile geldiğini dile getirdi.

Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Advertisement
