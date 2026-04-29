Tahran'da Kafe-Kitap: 6 Bin Kitap Arasında Kahve Keyfi

Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kafe-Kitap, kafe ve kütüphaneyi bir araya getiren yapısıyla öne çıkıyor. Projenin mimarı İhsan Emani, mekanın tasarımında İran minyatür sanatından izler bulunduğunu belirtti. Kütüphane sorumlusu Ali Ferani ise 6 binden fazla kitap bulunduğunu, özellikle çocuk kitaplarına önem verdiklerini söyledi. Ferani, savaşın ardından tarih kitaplarına ilginin arttığını ifade etti. Müdavimlerden mimarlık öğrencisi Niyaz Asgari, mekanın tasarımını beğendiğini ve savaş zamanında bile geldiğini dile getirdi.