Tahran'da Patlama ve Hava Savunma Alarmı

İran'ın Başkenti Tahran'da patlama sesinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, Tahran'da patlama sesi duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığını duyurdu.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise, Tahran semalarında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiği açıkladı.

Öte yandan İsfahan kenti ile Hamedan'ın Kebuder Aheng ilçesinin de saldırılara hedef olduğu kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.