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Tahran'da Yaşam Kalitesi Düşüklüğü İnsanları Depresif Yapıyor - Son Dakika
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Tahran'da Yaşam Kalitesi Düşüklüğü İnsanları Depresif Yapıyor

İran'da yapılan bir araştırma, başkent Tahran'da yaşam kalitesinin düşüklüğü nedeniyle insanların yüzde 99,7'sinin depresif olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, şehrin kaotik durumu, eğlence mekanlarının azlığı, park ve bahçelerin elverişsiz durumu gibi nedenlerden dolayı başkentte yaşayan insanların büyük çoğunluğunun memnuniyetsiz ve depresif olduğu belirtildi. Yaşam kalitesinin en düşük olduğu bölgeler kentin güneyinde yer alırken, kuzeydeki bölgeler orta seviye olarak kaydedildi. Araştırmada, yaşam kalitesi iyi olan kesimin oranı ise sadece yüzde 0,3 olarak belirlendi.

Tahran\'da Yaşam Kalitesi Düşüklüğü İnsanları Depresif Yapıyor
08.01.2024 - 13:05,
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İran'da yapılan bir araştırma, başkent Tahran'da "yaşam kalitesinin düşüklüğü" nedeniyle insanların yüzde 99,7'sinin "depresif" olduğunu ortaya koydu.

"Donya-e-eqtesad" haber sitesi, Tahran Kent Çalışmaları ve Planlama Merkezi tarafından geçen yıl yapılan "Tahran'ın 22 ilçesinde Kentsel Canlılık; Değerlendirme ve Tavsiyeler" başlıklı araştırmanın detaylarını yayınladı.

Araştırmada, "şehrin kaotik durumu", "eğlence amaçlı mekanların azlığı", "kentteki park ve bahçelerin elverişsiz durumu", "çöp konteynerlerinin düzensizliği", "kaldırımlara araçların park etmesi ve yürüme alanının kısıtlanması" gibi nedenlerden dolayı başkentte yaşayan insanların yüzde 99,7'sinin memnuniyetsiz ve "depresif" hal içinde olduğu belirtildi.

Yaşam kalitesi düşük kesimin yüzde 80,8 olduğu kentte, orta seviyede yaşam kalitesine sahip olanlar ise yüzde 18,9'u oluşturuyor. Sadece yüzde 0,3'ün iyi standartlara sahip, neşeli, canlı ve dinçlik anlamına gelen "enerjik" kesim olduğu ifade ediliyor.

Yaşam kalitesinin "en düşük" olduğu bölgeler kentin güneyinde yer alan 11,12,16,19 ve 20'nci bölgelerken, kuzeydeki 3, 5, 8 ve 22'nci bölgeler "orta seviye" olarak kaydedildi. Araştırmada, yüzde 0,3'lük kesimin hangi bölgelerde bulunduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Söz konusu araştırmada, kentin ana meselelerinden hava kirliliği ve trafik sorununun değerlendirmeye alınmadığı görüldü.

İranlı kent sosyolojisi uzmanı Hüseyin Eymani Cacermi, Tahran'da yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapı çalışmalarının yeteri kadar yapılmamasını eleştirdi.

Eymani Cacermi, "Araştırma sonuçları gerçeği yansıtıyor. Çünkü yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapılmıyor." dedi.

Tahran'da halkın hoş vakit geçirebileceği sosyal alanların azlığından şikayet eden İranlı uzman, söz konusu durumun evliliğe ve çocuk sahibi olmaya ilginin azalmasına da neden olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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