CHP Rize Milletvekili Ocaklı: "Seçim Yapılana Kadar Bu Yoksulluğu Giderme Görevi Ak Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır"

(TBMM) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Günün sonu elbet seçime dayanacak. O seçime gitmeden bu yoksulluğu giderme görevi AK Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır. Eğer Cumhurbaşkanı bunu sağlamazsa ben Türkiye'deki seçmenlerin ne yapacağını biliyorum. En büyük cezayı sandıkta verecektir. Emekliye insanca yaşayacak bir ücret, seyyanen zam ve yasal düzenleme yapmak suretiyle bir mutabakat sağlanması gerekiyor" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurul gündemine bu hafta gelecek olan ve içerisinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira yapılmasının da yer aldığı kanun teklifine ilişkin Ocaklı, "Bizim isteğimiz herkesin insanca yaşayabileceği bir seviyeye yükseltilmesi. Nöbetimiz 14 gündür devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden gelen emekli dernekleri bu konuda yaşadıkları zorlukları aktardılar. Kim halktan yana, kim emekliden yana olacak bunu bu hafta göreceğiz" dedi.

Tahsin Ocaklı, geçen hafta Silivri'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Belediye başkanlarımız kendileriylile ilgili iddialarda somut delillerin ortaya çıkmamasından dolayı gururlu ve dik olarak yargılamanın yapılmasını bekliyor. Ekrem İmamoğlu, Türkiye için duyduğu heyecan ve projelerini milletvekilleri ile tartışmaya açmayı hala sürdürüyor. Türkiye'de yaşanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda alınması gereken kararlarda kendisinin ne denli geniş ufuklu olduğunu ben bu görüşmelerde tanık oldum. Tayfun Kahraman'ın durumu gerçekten çok kötü, AYM kararı olmasına rağmen cezaevinde. Yazıktır" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da sağlık sorunlarına dikkati çeken Ocaklı, "Daha önce iki kez kanser tedavisi geçiren Çalık'ın tutuklu olduğu sürede de iki kez kemik biyopsisi alındı. Son olarak da boynunda kitle tespit edildi. Dün ameliyat bölgesinde sıvı birikmesi ile yeniden hastaneye kaldırıldı. Kaçma şüphesi kalmayan, delilleri savcılığın elinde olan ve hayati bir tehlikesi olan belediye başkanımızın tutuklu kalmasındaki ısrarı anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocaklı, "Seçilmiş belediye başkanlarımız hakkında 300 günü geçtiği halde bir iddianamenin hazırlanmamış olması vahim bir durumdur. Türkiye'deki hukuk devleti açısından vahimdir. Tutukluluk artık istisna olmaktan çıkmış, tutuklama tedbirlerinin fiilen cezaya dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. 7 belediye başkanımızın hala iddianamesi yok. Neyi amaçlıyorsunuz? Amaç acı çektirmekse bunu zaten halkta anladı. Şu iddianameleri hazırlayın ve yargılamayı yapın. Uzayan davalar ağır ceza haline geliyor. Amaç Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasıdır" dedi.

Uyuşturucu operasyonlarına da değinen Ocaklı, "İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeleye devam etsin ama uyuşturucu ile mücadelede kendi bütçesinden uyuşturucuya bağlı olan insanların sayısına göre günlük 3 lira bütçe ayıran bir bakanlık ile bu çalışma yürütülemez. 20 milyon bağımlı var neredeyse" dedi.

Önceliklerinin emekliler olduğunu belirten Ocaklı, "Günün sonu elbet seçime dayanacak. O seçime gitmeden bu yoksulluğu giderme görevi AK Parti'nindir, cumhurbaşkanınındır. Eğer cumhurbaşkanı bunu sağlamaz ise ben Türkiye'deki seçmenlerin ne yapacağını biliyorum. En büyük cezayı sandıkta verecektir. Emekliye insanca yaşayacak bir ücret, seyyanen zam ve yasal düzenleme yapmak suretiyle bir mutabakat sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.