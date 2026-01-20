CHP Rize Milletvekili Ocaklı: "Seçim Yapılana Kadar Bu Yoksulluğu Giderme Görevi Ak Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Rize Milletvekili Ocaklı: "Seçim Yapılana Kadar Bu Yoksulluğu Giderme Görevi Ak Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır"

20.01.2026 17:22  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarının insanca bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tutuklu belediye başkanları hakkında yaşanan belirsizlikleri ve yargı sürecini eleştirdi.

(TBMM) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Günün sonu elbet seçime dayanacak. O seçime gitmeden bu yoksulluğu giderme görevi AK Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır. Eğer Cumhurbaşkanı bunu sağlamazsa ben Türkiye'deki seçmenlerin ne yapacağını biliyorum. En büyük cezayı sandıkta verecektir. Emekliye insanca yaşayacak bir ücret, seyyanen zam ve yasal düzenleme yapmak suretiyle bir mutabakat sağlanması gerekiyor" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurul gündemine bu hafta gelecek olan ve içerisinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira yapılmasının da yer aldığı kanun teklifine ilişkin Ocaklı, "Bizim isteğimiz herkesin insanca yaşayabileceği bir seviyeye yükseltilmesi. Nöbetimiz 14 gündür devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden gelen emekli dernekleri bu konuda yaşadıkları zorlukları aktardılar. Kim halktan yana, kim emekliden yana olacak bunu bu hafta göreceğiz" dedi.

Tahsin Ocaklı, geçen hafta Silivri'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Belediye başkanlarımız kendileriylile ilgili iddialarda somut delillerin ortaya çıkmamasından dolayı gururlu ve dik olarak yargılamanın yapılmasını bekliyor. Ekrem İmamoğlu, Türkiye için duyduğu heyecan ve projelerini milletvekilleri ile tartışmaya açmayı hala sürdürüyor. Türkiye'de yaşanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda alınması gereken kararlarda kendisinin ne denli geniş ufuklu olduğunu ben bu görüşmelerde tanık oldum. Tayfun Kahraman'ın durumu gerçekten çok kötü, AYM kararı olmasına rağmen cezaevinde. Yazıktır" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da sağlık sorunlarına dikkati çeken Ocaklı, "Daha önce iki kez kanser tedavisi geçiren Çalık'ın tutuklu olduğu sürede de iki kez kemik biyopsisi alındı. Son olarak da boynunda kitle tespit edildi. Dün ameliyat bölgesinde sıvı birikmesi ile yeniden hastaneye kaldırıldı. Kaçma şüphesi kalmayan, delilleri savcılığın elinde olan ve hayati bir tehlikesi olan belediye başkanımızın tutuklu kalmasındaki ısrarı anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocaklı, "Seçilmiş belediye başkanlarımız hakkında 300 günü geçtiği halde bir iddianamenin hazırlanmamış olması vahim bir durumdur. Türkiye'deki hukuk devleti açısından vahimdir. Tutukluluk artık istisna olmaktan çıkmış, tutuklama tedbirlerinin fiilen cezaya dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. 7 belediye başkanımızın hala iddianamesi yok. Neyi amaçlıyorsunuz? Amaç acı çektirmekse bunu zaten halkta anladı. Şu iddianameleri hazırlayın ve yargılamayı yapın. Uzayan davalar ağır ceza haline geliyor. Amaç Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasıdır" dedi.

Uyuşturucu operasyonlarına da değinen Ocaklı, "İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeleye devam etsin ama uyuşturucu ile mücadelede kendi bütçesinden uyuşturucuya bağlı olan insanların sayısına göre günlük 3 lira bütçe ayıran bir bakanlık ile bu çalışma yürütülemez. 20 milyon bağımlı var neredeyse" dedi.

Önceliklerinin emekliler olduğunu belirten Ocaklı, "Günün sonu elbet seçime dayanacak. O seçime gitmeden bu yoksulluğu giderme görevi AK Parti'nindir, cumhurbaşkanınındır. Eğer cumhurbaşkanı bunu sağlamaz ise ben Türkiye'deki seçmenlerin ne yapacağını biliyorum. En büyük cezayı sandıkta verecektir. Emekliye insanca yaşayacak bir ücret, seyyanen zam ve yasal düzenleme yapmak suretiyle bir mutabakat sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tahsin Ocaklı, Yerel Yönetim, Milletvekili, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Yargı, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Rize Milletvekili Ocaklı: 'Seçim Yapılana Kadar Bu Yoksulluğu Giderme Görevi Ak Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Rize Milletvekili Ocaklı: "Seçim Yapılana Kadar Bu Yoksulluğu Giderme Görevi Ak Parti'nindir, Cumhurbaşkanınındır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.