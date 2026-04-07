Tahtalı Barajı Güvenlik Eşiğini Aştı, İzmir'in Su Durumu İyileşiyor

İZSU'nun 7 Nisan 2026 tarihli verilerine göre İzmir'in hayat damarı Tahtalı Barajı, aktif dolulukta yüzde 51,68'e ulaşarak uzmanların yaz öncesi asgari güvenlik sınırı olarak çizdiği yüzde 50 eşiğini geçti. Geçen yıl aynı günlerde yüzde 15'in altında can çekişen Tahtalı için bu, bir yıldaki dönüşümün somut kanıtı olarak değerlendirildi.

Tahtalı Barajı'nda kullanılabilir su hacmi 148 milyon 335 bin metreküpe yükseldi. Geçen yılın 7 Nisan'ında yüzde 15,51 civarında seyreden Tahtalı, bir yıl içinde yaklaşık 3,4 katına çıkmış durumda. Küçük kapasiteli barajlarda doluluk oranlarının yüzde 100 ile yüzde 98,78 arasında seyretmesi, genel su görünümünü olumlu etkiledi.

Ancak Gördes Barajı’nda durum daha temkinli bir tablo ortaya koydu. Yüzde 37,18 seviyesinde bulunan doluluk oranı, güvenli eşik olarak kabul edilen yüzde 50’nin altında kaldı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Gördes Barajı’nın kapasite açısından Tahtalı Barajı’ndan yaklaşık yüzde 50 daha büyük olduğuna dikkat çekerek, yağış rejiminin etkisiyle su seviyesinin artmaya devam ettiğini ifade etti.

Barajlara göre aktif doluluk oranları 7 Nisan 2026'da şöyle: Tahtalı Barajı: %51,68, Balçova Barajı: %100,00, Ürkmez Barajı: %98,78, Gördes Barajı: %37,18, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %82,38. Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026'nın ilk 45 gününde 2025'in tüm yıllık yağış miktarının geride bırakıldığını belirtmiş; 'Önümüzdeki 10 yıl boyunca barajlarımızın kurumasını beklemiyoruz' değerlendirmesini yapmıştı.

Uzmanlar Tahtalı için yüzde 50'yi yaz öncesi asgari güvenlik eşiği olarak çiziyor. Bu seviyenin altında yaz aylarının tüketim yüküyle baş etmek güçleşiyor; 2025 deneyimi bunu acı biçimde kanıtladı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı için ise Çeşme yarımadasında turizm sezonuyla birlikte nüfusun 3-4 katına çıktığı düşünüldüğünde yüzde 50'nin altı ayrı bir alarm noktası sayılıyor.