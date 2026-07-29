Tai Chi Tutkunları Chenjiagou'yu Ziyaret Etti
Tai Chi tutkunları, bu yaz Çin'in anavatanı Henan'daki Chenjiagou köyünü ziyaret etti.
ZHENGZHOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanındaki Tai Chi tutkunları bu yaz, bu kadim sporun anavatanı kabul edilen Henan eyaletindeki Chenjiagou köyünü ziyaret ederek Çin dövüş sanatları kültürünü deneyimledi.
Kökleri Çin felsefesi, geleneksel tıp ve dövüş sanatlarına dayanan Tai Chi, zaman içinde farklı stillere evrilerek günümüzde 180'den fazla ülke ve bölgede yüz milyonlarca kişi tarafından uygulanıyor.
Kaynak: Xinhua
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